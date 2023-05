Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; Duo aus Nordmazedonien mit 8,35 Kilogramm MDMA-Kristallen, im Wert von 275.500 Euro, auf der Bundesautobahn A 61 festgenommen

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen - Nettetal (ots)

Bereits am späten Sonntagabend, dem 21. Mai 2023 reisten eine Nordmazedonierin und ein Nordmazedonier, im Alter von 46 und 49 Jahren, über die Bundesautobahn A 61, in einem in Ludwigshafen zugelassen VW Golf, aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Im Rahmen der Überprüfung an der Anschlussstelle Nettetal gaben die sichtlich nervösen Personen an, dass sie sich für einen Tag in Eindhoven aufgehalten haben. Die Frage ob sie verbotene Gegenstände, Waffen, Drogen oder Bargeld von mehr als 10.000 Euro mit sich führen, wurde durch die Reisenden verneint. Schon beim Öffnen des Kofferraums vernahmen die Beamten einen beißenden Geruch nach Chemikalien. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges konnten in der Reserveradmulde insgesamt 8,35 Kilogramm MDMA-Kristalle (Methylendioxy-N-mehylamphetamin) im Wert von 275.500 EUR aufgefunden und sichergestellt werden. Beide Personen wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zum Bundespolizeirevier nach Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Bundespolizei hat das Zollfahndungsamt Essen die weitere Sachbearbeitung übernommen. Auf richterliche Anordnung befindet sich das Pärchen in Untersuchungshaft. Bei der synthetischen Droge MDMA-Kristalle (Methylendioxy-N-mehylamphetamin) handelt es sich um Ecstasy in kristalliner Form.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell