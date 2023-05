Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wuppertal Hauptbahnhof - Minderjähriger wird von Personengruppe bedrängt und ausgeraubt

Wuppertal (ots)

Im Wuppertaler Hauptbahnhof kam es am Dienstagabend (30. Mai), um 19.00 Uhr zu einem schweren Raub zum Nachteil eines 14-Jährigen. Dabei soll eine 10-köpfige Personengruppe den Minderjährigen bedrängt und zeitgleich ausgeraubt haben. Einer der Tatverdächtigen führte ein Messer mit sich.

Das Bundespolizeirevier Wuppertal erhielt die Meldung, dass es in der Haupthalle des Wuppertaler Hauptbahnhofes zu einem Raub gekommen sei. Laut dem 14-jährigen Geschädigten, habe sich eine 10-köpfige Personengruppe um ihn und seinen gleichaltrigen Begleiter (14) gestellt. Da-bei soll ein Tatverdächtiger den Minderjährigen in den Schwitzkasten genommen, seine Hand fixiert und seine Baseballkappe vom Kopf geschlagen haben. Zeitgleich öffnete eine anderer Tatverdächtiger den Verschluss seiner Halskette und entwendete diese. Anschließend flüchtete die Gruppe in die Innenstadt.

Die eingesetzte Streife konnte nach einer Personenbeschreibung den 14-jährigen Beschuldigten im Nahbereich stellen und auf die Dienststelle verbringen. Bei der Durchsuchung konnten die Uniformierten in seinem linken Schuh ein Taschenmesser auffinden und sicherstellen. Weitere Tatverdächtige konnten nicht festgestellt werden.

Im Anschluss wurde der 14-jährige Beschuldigte einer Jugendschutzstelle zugeführt. Gegen den Jugendlichen wurde eine Strafanzeige wegen des schweren Raubes eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell