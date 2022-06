POL-HA: Ein Leichtverletzter nach Zusammenstoß zwischen Lkw und Bus

Hagen-Eilpe (ots) - Dreiste Betrüger haben am Dienstagvormittag (14.06.2022) eine Seniorin um ihr Erspartes gebracht. Die unbekannten Männer klingelten gegen 10.45 Uhr an der Haustür der 77-Jährigen in der Straße Riegerbusch. Sie gaben sich als Mitarbeiter einer Hagener Dachdeckerfirma aus, die Arbeiten in der Nachbarschaft durchführt. Hierbei habe man auch Beschädigungen an dem Dach der Seniorin festgestellt. Die ...

