Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Verkehrsteilnehmer meldet betrunkenen Autofahrer

Pforzheim (ots)

Am Samstagnachmittag (25.02.2023) wurde durch einen Autofahrer ein Mazda-Fahrer mitgeteilt. Dieser habe ihm in Jettingen zunächst die Vorfahrt genommen und würde in auffälliger Fahrweise Richtung Nagold weiterfahren. So gelang es dem Mazda-Fahrer nicht seine Fahrspur einzuhalten und er fuhr sehr langsam. Eine Gefährdung des Gegenverkehrs wurde nicht bekannt.

Eine hinzugerufene Funkstreife des Polizeireviers Nagold konnte das Fahrzeug an der Wohnanschrift kontrollieren.

Der 66-jährige Fahrer machte einen alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholvortest ergab bei der Kontrolle ca. 3,2 Promille.

Neben einer Blutprobe musste der Beschuldigte auch seinen Führerschein abgeben.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

