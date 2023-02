POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim: Brand von Gartenhütten

Gechingen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag (23.02.) auf Freitag (24.02) sieben Autos in Gechingen aufgebrochen. Die im südlichen Ortsteil in verschiedenen Straßen geparkten Fahrzeuge brach der Täter auf, indem er jeweils eine Scheibe zerstörte. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde insgesamt Diebesgut im dreistelligen Eurobereich ...

