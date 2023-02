Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW/Enzkreis/FDS/PF) Nagold/Präsidiumsbereich - Diebinnen geben sich im Betreuten Wohnen als Altenpflegerinnen aus - Warnmeldung der Polizei

Nagold/Präsidiumsbereich (ots)

Das Polizeipräsidium Pforzheim warnt vor zwei Diebinnen, die sich in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen als Altenpflegerinnen ausgeben und Bewohner bestehlen.

Es war zweimal dieselbe Masche, welche jeweils eine der Täterinnen sowohl am Sonntag, gegen 11 Uhr, als auch am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 8:45 und 10:15 Uhr, in den Räumlichkeiten der Nagolder Einrichtung anwandten. Nachdem sie sich auf noch ungeklärte Weise in das Betreute Wohnen Zutritt verschafft hatten, klingelten sie an der Wohnungstür der jeweiligen Bewohnerin. In beiden Fällen gaben sie vor, eine Altenpflegerin zu sein und brachten die Bewohnerinnen dazu, Gymnastikübungen zu machen. Im Fall vom Sonntag wechselte die angebliche Altenpflegerin sogar ein Pflaster bei der Geschädigten und nutzte offenbar einen Moment der Unaufmerksamkeit, um Bargeld und Schmuck zu entwenden. Anders scheint es beim Fall vom Donnerstag weitergegangen zu sein. Hier verließ die Diebin das Anwesen wohl wieder, um sich zu einem späteren Zeitpunkt, als die Bewohnerin nicht zu Hause war, auf noch unbekannte Art Zutritt zu ihrer Wohnung zu verschaffen und dann ebenfalls Bargeld sowie Schmuck zu entwenden. Der Diebstahlschaden beläuft sich in beiden Fällen zusammen auf mehrere Tausend Euro.

Die jeweils allein auftretenden Täterinnen werden wie folgt beschrieben.

Im Fall vom Sonntag soll es sich eine etwa 20 bis 25 Jahre alte und etwa 1,65 Meter große Frau mit heller Hautfarbe sowie blonden und zu einem Dutt geflochten Haaren gehandelt haben. Die Diebin hätte Deutsch mit osteuropäischen Akzent gesprochen und eine medizinische Maske getragen.

Die Täterin vom Donnerstag wird als eine ebenfalls 20 bis 25 Jahre alte und etwa 1,60 Meter große Frau mit asiatischem oder südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Sie habe schwarze, lange und zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare und hätte Deutsch ohne Dialekt gesprochen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Allgemeine Hinweise der Polizei:

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker, Amtsperson oder eben auch als Altenpfleger aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen.

Deshalb gilt:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch: Sprechen Sie laut mit ihnen oder rufen Sie um Hilfe.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell