POL-Pforzheim: (CW) Gechingen - Sieben Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Nagold/Präsidiumsbereich (ots) - Das Polizeipräsidium Pforzheim warnt vor zwei Diebinnen, die sich in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen als Altenpflegerinnen ausgeben und Bewohner bestehlen. Es war zweimal dieselbe Masche, welche jeweils eine der Täterinnen sowohl am Sonntag, gegen 11 Uhr, als auch am ...

mehr