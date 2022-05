Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 20-jährige Radfahrerin stürzt und verletzt sich leicht (14.05.2022)

Konstanz (ots)

Ein Unfall hat sich am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, im Kreuzungsbereich der Schneckenburgstraße und der Gustav-Schwab-Straße ereignet. Eine 20-jährige Radfahrerin war auf der Schneckenburgstraße in Richtung Reichenaustraße unterwegs. Während der Fahrt geriet eine am Lenker befindliche Stofftasche in das Vorderrad. Die junge Frau fiel über den Lenker auf die Straße und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte die Verletzte zur medizinischen Versorgung in eine Klinik.

