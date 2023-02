Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim: SUV missachtet Rotlicht an der Ampel Autobahnanschluss Pforzheim-Nord

B 294 und flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am Samstagabend ereignete sich gegen 19:41 Uhr ein Verkehrsunfall zu dem die Polizei Zeugen sucht: Die Lenkerin eines grauen Toyota Lexus befuhr aus Richtung Bauschlott kommend die Bundesstraße 294. An der Einmündung B 294 / Autobahnanschluss Pforzheim-Nord auf Höhe des dortigen Pendlerparkplatzes wollte sie bei für sie grün zeigender Ampel weiter in Richtung Pforzheim fahren. Ein grauer bzw. dunkler SUV der seinerseits die in Richtung Stuttgart führende Autobahn an der dortigen Autobahnanschlussstelle verließ missachtete die für ihn rot zeigende Ampel und fuhr nach links in Richtung Pforzheim in den Einmündungsbereich ein und kollidierte hier mit dem ordnungsgemäß die B 294 befahrenden grauen Lexus.

Durch das vorschriftswidrige Einfahren in den Kreuzungsbereich des dunklen bzw. grauen SUV wurde weiterhin ein auf der B 294 in Richtung Bauschlott Verkehrsteilnehmer gefährdet welcher nur durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem SUV vermeiden konnte.

Der Lenker des unfallverursachenden Fahrzeugs hielt zwar kurzzeitig im Bereich der Unfallstelle an, flüchtete dann aber und konnte nicht mehr von der Polizei festgestellt werden. An dem grauen Toyota Lexus entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro, auch das unfallverursachende Fahrzeug muss wohl auf der Beifahrerseite nicht unerheblich beschädigt worden sein. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem unfallverursachenden grauen bzw. dunklen SUV machen können sich telefonisch unter der Rufnummer 07231 / 186-3211 zu melden.

