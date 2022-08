Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahndung erfolgreich - Polizei ermittelt Verdächtigen nach Diebstahl aus Auto

Neuss (ots)

Die Polizei konnte in der Nacht zu Mittwoch (17.08.), gegen 00:20 Uhr, im Rahmen der Fahndung einen 23-jährigen Tatverdächtigen nach Diebstahl aus einem PKW an der Wupperstraße in Neuss ermitteln.

Der mutmaßliche Dieb steht im Verdacht, sich Zutritt zu einem Ford Fiesta verschafft und Gegenstände daraus entwendet zu haben. Bei Erblicken des Streifenwagens hat er offenbar noch versucht, sich zu verstecken. Doch vergebens. Die Beamten kontrollierten den Mann und durchsuchten seine mitgeführte Tasche.

Der bereits polizeibekannte Wohnsitzlose wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen, die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 14 dauern an.

Er muss sich nunmehr einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeug verantworten.

