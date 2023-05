POL-PPRP: 20.000-Euro-Schaden verursacht und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) - Der Elektroroller einer 17-Jährigen wurde vor einer Schule in der Friedrich-Heene-Straße gestohlen. Der Roller war am 16.05.2023, zwischen 8 Uhr und 13:10 Uhr, vor der Schule abgesperrt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Hannah Berens Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

