Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeipräsidium setzt Zeichen am Internationalen Tag gegen Homophobie, Biphobie, Interphobie und Transphobie

Präsidialbereich (ots)

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligt sich heute, am 17. Mai 2023, am internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Aus diesem Grund wird vor dem Polizeipräsidium erstmals eine Regenbogenflagge gehisst. Die Flagge symbolisiert die Vielfalt der Menschen und steht für Akzeptanz, Toleranz und Gleichberechtigung.

Der Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie dient als jährliche Erinnerung daran, dass noch immer viele Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder Geschlechtsausdruck Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt sind. Es ist eine Gelegenheit, Bewusstsein für diese Problematik zu schaffen und gemeinsam für eine inklusive Gesellschaft einzustehen.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von rund 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell