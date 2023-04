Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht angetroffen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Montagabend wurden in Eisenberg auf einer Bank am Massenteich zwei männliche Personen in einem berauschten Zustand angetroffen. Beide Männer wurden einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnten bei den 34-und 18-jährigen Männern geringe Mengen von Betäubungsmitteln festgestellt und beschlagnahmt werden. Durch die Polizei wurde gegen beide eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

