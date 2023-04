Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rauferei im Pflegeheim

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Montagabend kam es in einem Pflegeheim in Kahla zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Ein 61-jähriger Bewohner war außerhalb der Einrichtung unterwegs und konsumierte Alkohol. Als er wieder zurückkehrte, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem 71-jährigen Mitbewohner, welche in Tätlichkeiten endete. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte die Situation durch das Pflegepersonal unter Kontrolle gebracht werden. Der 61-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

