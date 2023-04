Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 3 x gelöscht

Jena (ots)

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr kamen Polizei und Feuerwehr im Bereich Richard-Zimmermann-Straße/ Paul-Schneider-Straße zum Einsatz. Dort hatte es in einer Hecke gequalmt. Die Ursache konnte nicht geklärt werden. Vorsorglich wurde die Hecke großzügig gewässert, um eine Brandentwicklung zu verhindern. Etwa eine Stunde später stellte die Polizei ein größeres Feuer an der Feuerstelle nahe des Sportstegs im Paradies fest. Als sich die Beamten näherten, rannten die dort versammelten Personen weg, so dass die Feuerstelle nunmehr unbeaufsichtigt war. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um das Feuer zu löschen. Am Dienstag, gegen 01:15 Uhr, kam es in der Katharinenstraße/Talstraße zum Brand eines Müllcontainers. Personen konnten nicht festgestellt werden. Seitens der Polizei wird nunmehr wegen Sachbeschädigung ermittelt.

