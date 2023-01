Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Salzungen (ots)

Eine 36-Jährige stellte Dienstag gegen 18:00 Uhr ihren Fiat in der Straße der Einheit in Bad Salzungen ab. Als sie am Donnerstag gegen 12:00 Uhr zum Wagen zurückkehrte, bemerkte sie Beschädigungen an der Fahrertür sowie an der Frontscheibe. Die Beschädigungen wurden ersten Erkenntnissen nach mit Diabolos verursacht. Hinweise auf den Verursacher dieser Sachbeschädigung liegen derzeit nicht vor. Zeugenhinweise richten Sie bitte telefonisch an die Polizei Bad Salzungen (03695 551-0).

