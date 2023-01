LPI-SHL: Diesel abgezapft und Werkzeuge geklaut

Gleichamberg (ots) - Der bislang unbekannte Fahrer eines Lastwagens ließ sein Fahrzeug am Donnerstag in einer Firma in der Straße "Am Aschenbach" in Gleichamberg beladen und wollte danach, gegen 14:15 Uhr, vom Betriebsgelände fahren. Er blieb mit seinem Brummi am Tor hängen und verursachte somit einen Schaden von ca. 10.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr er davon. Das Kennzeichen ist der Polizei ...

