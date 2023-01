Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Wohnhaus

Sünna (ots)

Donnerstagvormittag in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:15 Uhr machten sich bislang unbekannte Einbrecher die Abwesenheit eines Hauseigentümers in Sünna zu nutze und verschafften sich unberechtigt Zutritt in dessen Wohnhaus. Sie durchwühlten in sämtlichen Räumlichkeiten die Schränke. Nach ersten Erkenntnissen zogen die Täter ohne Beute davon und hinterließen einen Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Als der Geschädigte nach Erledigung seiner Wege wieder nach Hause kam, traute er seinen Augen kaum und informierte umgehend die Polizei über den Einbruch. Hinweise auf die Täter liegen bis dato nicht vor. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Pfannmühle beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch an die Salzunger Polizei (03695 551-0) zu wenden.

