LPI-SHL: Schnuppertage 2023 in der Landespolizeiinspektion Suhl

Du hast Interesse am Polizeiberuf? Du würdest gerne Einblicke in die Polizeiarbeit bekommen? Du bist zwischen 13 und 25 Jahren alt? Dann haben wir genau das Richtige für Dich! Die Landespolizeiinspektion Suhl bietet ab sofort jeden Monat Schnuppertage für interessierte Schülerinnen und Schüler an. Das Beste daran? Diese finden monatlich auf den verschiedenen Dienststellen statt, wodurch jeder die Möglichkeit bekommt, heimatnah an einem solchen Tag teilzunehmen. Unsere Schnuppertage sind als Tagesveranstaltung ausgelegt, um der Vielseitigkeit des Berufsbildes "Polizist*in" gerecht zu werden und einige wichtige Bereiche der Polizei kennenzulernen. Die Veranstaltung findet jeweils in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr in den folgenden Dienststellen statt: Inspektionsdienst Suhl: 11.01.2023, 10.05.2023, 06.09.2023 Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen: 15.02.2023, 07.06.2023, 11.10.2023 Polizeiinspektion Hildburghausen: 08.03.2023, 12.07.2023, 08.11.20223 Polizeiinspektion Bad Salzungen: 05.04.2023, 16.08.2023, 13.12.2023 Was erwartet Dich an diesem Tag? Neben der allgemeinen Vorstellung des Polizeiberufes und der Einstellungsvoraussetzungen wirst Du die gesamte Dienststelle erkunden. Du wirst unsere Hundeführer mit ihren Hunden in Aktion erleben, wie ein Kriminalpolizist Spuren suchen und sichern, Eindrücke von unserer Ausrüstung erhalten und das Training als Polizeibeamter kennenlernen. Alle weiteren Informationen erhaltet ihr unter: https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpisuhl/veran staltungen

