LPI-SHL: Unfallflucht

Schmalkalden (ots) - Die Fassade eine Baumarktes "Am Bad" in Schmalkalden beschmierten bislang unbekannte Täter mit Graffiti. Die Unbekannten verewigten sich in der Zeit von Mittwoch, 20:10 Uhr, bis Donnerstag, 07:15 Uhr, mit mehreren Schriftzügen an der Gebäudefront. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 03696 591-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

