LPI-J: Geringe Menge

Jena (ots) - Am Montag gegen 18:00 Uhr kam es in Jena an der Haltestelle Bahnhof Göschwitz zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger. Gerade in dem Moment als die Straßenbahn ihren Halt beendete und bereits anfuhr, überquerte ein Mann die Gleise. Der 71-jährige wurde von der Straßenbahn erfasst, kam zu Fall und erlitt Verletzungen. Zur Behandlung wurde er in das Krankenhaus gebracht. ...

