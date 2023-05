POL-PPRP: Elektroroller gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Montagabend (15.05.2023, 22.30 Uhr) ein Gartenhaus in einer Kleingartenanlage in der Maudacher Straße in Brand. Das Gartenhaus brannte vollständig ab. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Bei dem Feuer wurden keine Personen verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen ...

