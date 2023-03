POL-WOB: Pkw-Scheibe eingeschlagen - Täter entwenden Portemonnaie

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, An der Vorburg 01.03.2023, 18.15 Uhr Am Mittwochabend wollte ein 33-Jähriger Dieb Pullover aus einem Geschäft im Outlet-Center in Wolfsburg stehlen. Ein couragierter Kunde stellte sich dem Täter in den Weg und verhinderte so dessen Flucht. Personen wurden nicht verletzt. Einer Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes fiel am Mittwochabend ein Mann auf. Dieser ging mit mehreren Pullovern ...

