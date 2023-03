Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ladendiebstahl - Kunde hindert Dieb an Flucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, An der Vorburg

01.03.2023, 18.15 Uhr

Am Mittwochabend wollte ein 33-Jähriger Dieb Pullover aus einem Geschäft im Outlet-Center in Wolfsburg stehlen. Ein couragierter Kunde stellte sich dem Täter in den Weg und verhinderte so dessen Flucht. Personen wurden nicht verletzt.

Einer Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes fiel am Mittwochabend ein Mann auf. Dieser ging mit mehreren Pullovern in eine Umkleide, kam jedoch nur mit zwei Pullovern wieder heraus. Die Mitarbeiterin sprach den 33-Jährigen an, der einen Diebstahl abstritt. Jedoch konnte sie sehen, dass der Dieb einen der Pullover aus dem Store trug und den anderen unter der Jacke versteckte. Daraufhin lief der Dieb fluchtartig in Richtung des Ausganges. Dies bekam ein 38 Jahre alter Kunde mit und stellte sich dem Flüchtenden in den Weg und versperrte ihm somit den Fluchtweg.

Mithilfe eines weiteren Kunden und der Mitarbeiterin wurde der 33-Jährige bis zum Eintreffend er Polizei festgehalten.

Das Diebesgut wurde der Mitarbeiterin ausgehändigt und gegen den Ladendieb ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell