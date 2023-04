BPOLI LUD: Aufenthaltstage überschritten, dennoch eingereist

Kodersdorf, Görlitz (ots) - Am gestrigen Tag (27. April 2023) kontrollierten Bundespolizisten in Kodersdorf einen 34-Jährigen aus Weißrussland. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. vor, da der Gesuchte eine Geldstrafe in Höhe von 382,00 Euro wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz nicht bezahlt hatte. Der Weißrusse bezahlte die Geldstrafe und konnte seine Reise fortsetzen. In ...

mehr