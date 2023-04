Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwei Festnahmen - Haftbefehle vollstreckt

Kodersdorf, Görlitz (ots)

Am gestrigen Tag (27. April 2023) kontrollierten Bundespolizisten in Kodersdorf einen 34-Jährigen aus Weißrussland. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. vor, da der Gesuchte eine Geldstrafe in Höhe von 382,00 Euro wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz nicht bezahlt hatte. Der Weißrusse bezahlte die Geldstrafe und konnte seine Reise fortsetzen. In den Morgenstunden des heutigen Tages wurde ein 40-jähriger Deutscher in Görlitz kontrolliert, der ebenfalls mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Dresden Außenstelle Gutenbergstraße hatte den Mann zur Festnahme ausgeschrieben. Der Mann war wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe in Höhe von 677,00 Euro verurteilt worden. Diese hatte er nicht gezahlt und konnte das Geld auch vor Ort nicht aufbringen. Nun sitzt der 40-Jährige seine Strafe in der Justizvollzugsanstalt ab

