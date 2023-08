Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mann schlug bei Auseinandersetzung mit dem Kopf auf die Straße

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 20.8.2023 kam es gegen 3.50 Uhr auf der Freckenhorster Straße in Warendorf zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männer, bei dem einer mit dem Kopf auf der Straße aufschlug. Der unbekannte Tatverdächtige ging an dem 33-Jährigen Warendorfer vorbei. Dabei gab er eine Behauptung von sich, die den 33-Jährigen wütend machte. Es entwickelte sich ein Streit, die in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige den 33-Jährigen zu Boden gerissen haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte in die Straße In den Lampen. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Warendorfer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Flüchtige ist um die 30 Jahre alt, hat schwarze Haare und trug ein hellgraues T-Shirt. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

