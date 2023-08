Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Mann schlug auf 24-Jährigen ein

Warendorf (ots)

Am Samstag, 19.8.023, 13.20 Uhr war ein 29-Jähriger im Glauben, dass ein 24-Jähriger seinen Pullover trage, als sich beide im Bus von Beckum nach Neubeckum befanden. Es kam zu einem Streitgespräch. Der 24-Jährige stieg mit einem 26-jährigen Ennigerloher in Neubeckum aus und beide gingen die Hauptstraße entlang. Der 29-Jährige folgte ihnen bis in einen Drogeriemarkt und schlug dem 24-Jährigen aus Flieden mehrfach ins Gesicht sowie gegen den Hinterkopf. Dabei verletzte der Coesfelder den Jüngeren leicht. Polizisten erteilten dem deutlich alkoholisierten Tatverdächtigen einen Platzverweis und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Des Weiteren stellten die Beamten richtig, dass der Pullover dem 24-Jährigen gehört. Denn der 29-Jährige war kurz vorher bereits in Beckum aufgefallen, ohne einen weißen Pullover.

