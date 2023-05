Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrer mit falschem Führerschein gestoppt

Weißenberg (ots)

Ein Autofahrer wurde am 21. Mai 2023 in einer Bundespolizeikontrolle an der Autobahn 4 bei Weißenberg mit einem falschen Führerschein erwischt. Das Auto musste er daraufhin stehen lassen.

Gegen 21:45 Uhr stoppten die Beamten den in Richtung Görlitz fahrenden Moldawier eines polnischen Citroen. Der 35-jährige Mann konnte sich ordnungsgemäß ausweisen. Den Beamten fiel aber gleich auf, dass es sich beim moldawischen Führerschein um eine Totalfälschung handelt und zogen ihn ein.

Der Moldawier muss sich nun wegen Urkundenfälschung und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell