BPOLI EBB: Freundschaftsdienst endet in Schleuserverfahren

Zittau (ots) - Bei mehreren Fahrzeugkontrollen am 13. und 14. Mai 2023 im Stadtgebiet von Zittau stießen Bundespolizisten mehrfach auf verbotenen Waffen. Am 13. Mai 2023 gegen 21:00 wurde ein tschechischer Mercedes in Zittau auf der Friedensstraße angehalten und kontrolliert. Beim Öffnen der Fahrertür sahen die Polizisten ein griffbereites Outdoormesser und das sollte nicht der einzige Waffenfund im Fahrzeug des 49- ...

