BPOLI EBB: Mehrere Messer und eine Pistole gefunden

Bei mehreren Fahrzeugkontrollen am 13. und 14. Mai 2023 im Stadtgebiet von Zittau stießen Bundespolizisten mehrfach auf verbotenen Waffen.

Am 13. Mai 2023 gegen 21:00 wurde ein tschechischer Mercedes in Zittau auf der Friedensstraße angehalten und kontrolliert.

Beim Öffnen der Fahrertür sahen die Polizisten ein griffbereites Outdoormesser und das sollte nicht der einzige Waffenfund im Fahrzeug des 49- jährigen tschechischen Fahrers sein.

Ebenfalls in der Fahrertür befand sich ein Teleskopschlagstock und im Handschuhfach eine modifizierte Soft-Air-Pistole, mit welcher Metallkugeln verschossen werden können.

Nur zwei Stunden später wurden Bundespolizisten bei einer weiteren PKW-Kontrolle auf der Friedensstraße in Zittau erneut fündig.

Auch diesmal wurde ein tschechischer PKW kontrolliert und in der Türablage befand sich ein griffbereites Einhandmesser. Wozu der 32-jährige tschechische Fahrer dies benötigt, konnte er den Polizisten nicht mitteilen.

Auch am 14. Mai 2023 wurden Polizisten bei Fahrzeugkontrollen fündig.

Um 06:20 Uhr wurde ein 22-jähriger Tscheche auf der Schrammstraße in Zittau als Fahrer eines tschechischen Ford kontrolliert. Auch dieser hatte in der Ablage der Fahrertür eine griffbereites Einhandmesser, welches er in Deutschland nicht führen darf.

Zu guter Letzt war es wiederum ein Tscheche, welcher gegen 19:00 Uhr auf der Friedensstraße in Zittau als Fahrer eines tschechischen PKW kontrolliert wurde.

Der 43-Jährige gab auf Befragen an, dass sich in seiner Mittelkonsole ein Messer befindet. Da der Besitz dieses beidseitig geschliffenen Springmessers in Deutschland verboten ist, wurde es, wie alle anderen Messer, und die Pistole vor Ort sichergestellt.

Gegen alle kontrollierten Fahrzeugführer wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz gefertigt.

