BPOLI EBB: Körperverletzung unter Fußballfans - Zeugenaufruf

Bautzen (ots)

Zu einer Körperverletzung unter Fußballfans kam es am 6. Mai 2023 gegen 18:00 Uhr in einer Regionalbahn von Dresden nach Bautzen.

Wie eintreffende Bundespolizisten am Bahnhof in Bautzen ermitteln konnten, schlug ein 46-jähriger Deutscher einem 56-jährigen Deutschen unvermittelt ins Gesicht, sodass dieser eine stark blutende Platzwunde an der Lippe davontrug. Vorausgegangen war ein verbaler Streit der beiden Fans um ein zuvor gefertigtes Handyfoto im Zug. Der Geschädigte wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt, der Beschuldigte konnte nach der Personalienaufnahme seine Fahrt fortsetzen.

Zeugen, welche Angaben zum Tathergang in der Regionalbahn machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03586 / 76020 bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach zu melden.

