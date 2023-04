POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Rennradfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Grefrath (ots) - Am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr ist eine 61-jährige Radfahrerin aus Grefrath bei einem Unfall an der Kreuzung An der Plüschweberei/Wankumer Straße/Schulstraße leicht verletzt worden. Sie war auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg von der Schanzenstraße aus kommend in Richtung Schulstraße unterwegs. Ein 32-jähriger Grefrather kam mit seinem Auto von der Wankumer Straße und wollte in die Schulstraße ...

mehr