POL-KA: (KA) Einbruch in einem Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich am Donnerstagabend zwischen 18:45 Uhr und 22:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus im Rieslingweg in Weingarten. Die Täter brachen die Terrassentür einer momentan leerstehenden Wohnung im 1. Obergeschoss auf und gelangten in der Folge in den Hausflur des Mehrparteienhauses. Auf der Suche nach Wertgegenständen hebelten die Eindringlinge im Anschluss die Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung auf. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721 967180 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

