Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 51-Jähriger nach mutmaßlichem versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Ein 51-jähriger algerischer Staatsangehöriger ist am Mittwochabend nach einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt vorläufig festgenommen worden. Er wird im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten der Beschuldigte und ein 27-jähriger Mann während ihrer Arbeitszeit als Sicherheitsbedienstete im Karlsruher Rheinhafen aus noch nicht geklärter Ursache in Streit. Daraus entwickelte sich im Bereich eines Pförtnerhäuschens eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Beschuldigte mit einer Schere mehrfach auf den Geschädigten eingestochen und hierbei tödliche Verletzungsfolgen zumindest billigend in Kauf genommen haben soll.

Die hinzugerufene Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurz darauf an der Tatörtlichkeit widerstandslos fest. Der Geschädigte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Er erlitt u.a. Stichverletzungen am linken Arm und im Thorax-Bereich.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen - auch zu den Hintergründen der vorgeworfenen Tat - dauern an.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Dennis Krull, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell