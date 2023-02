POL-KA: (KA) Stutensee - 32-Jähriger in Haft

Karlsruhe (ots) - Über den Gartenbereich gelangten Unbekannte am Dienstag in ein Haus in der Straße des Roten Kreuzes in Durlach. Nach derzeitigen Erkenntnissen fand der Einbruch in das Anwesen zwischen 12:30 Uhr und 21:50 Uhr statt. Die Einbrecher hebelten ein verschlossenes Fenster auf und gelangten so in das ...

mehr