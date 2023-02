Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 40-Jähriger nach drei Überfällen in Pfinztal-Berghausen in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 40-jähriger deutscher Tatverdächtiger ist am Donnerstagmorgen in Karlsruhe-Durlach vorläufig festgenommen worden und befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft.

Wie bereits am vergangenen Dienstag berichtet, überfiel am Montagabend ein zunächst unbekannter Täter in Pfinztal-Berghausen eine Angestellte eines Supermarktes, anschließend Mitarbeiter einer Bäckereifiliale sowie schließlich einen Taxifahrer, indem der Täter unter Vorhalt eines Messers und Einsatz von Pfefferspray die Herausgabe von Bargeld verlangte.

Nun gelang der Kriminalpolizei Karlsruhe ein schneller Fahndungs- und Ermittlungserfolg. Nach mehreren Zeugenaussagen sowie der Auswertung von Aufzeichnungen einer Straßenbahn-Überwachungskamera konnte am Donnerstagmorgen ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt werden. Hierbei wurde der mutmaßliche Täter durch Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe vorläufig festgenommen und umfangreiches Beweismittel sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Raubdezernat geführt.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Dennis Krull, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell