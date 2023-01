Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Unfall geflüchtet

Weimar (ots)

In Neumark hörte ein Mann in der vergangenen Nacht, kurz vor Mitternacht, erst einen Knall und dann Reifenquietschen. Als er aus dem Fenster nach dem Rechten schauen wollte, sah er seinen kaputten Gartenzaun. Vom Verursacher war aber nichts mehr zu sehen. Der flüchtete in unbekannte Richtung. An dem Zaun entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Bisher gibt es keinerlei Anhaltspunkte zu dem Unfallverursacher in der Straße "Am Alten Gutshof". Hinweise hierzu nimmt die Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de oder der zuständige Kontaktbereichsbeamte entgegen.

