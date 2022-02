Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verkehrsgeschehen am Donnerstag in Schwerin

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei hat gestern einen Alkoholfahrer am hellichten Tag aus dem Verkehr gezogen und musste einen Unfall mit einer schwerverletzten 82-Jährigen aufnehmen.

Ein in Schlangenlinien fahrender Opelfahrer fiel gestern zwei Verkehrsteilnehmern auf, als dieser gegen 12:30 Uhr die Umgehungsstraße aus Lankow in Richtung Dreesch befuhr. Woraufhin sie umgehend über den Notruf die Polizei informierten.

Die Einsatzkräfte des Polizeihauptrevieres Schwerin konnten das Fahrzeug Höhe Ludwigsluster Chaussee stoppen. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Der 57-jährige Deutsche aus Schwerin musste daraufhin eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen. Des Weiteren wurde sein Führerschein und sein Fahrzeugschlüssel eingezogen.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten 82-Jährigen kam es gestern gegen 13:45 Uhr in der Kieler Straße. Ein 42-jähriger Kraftfahrer fuhr rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt und übersah die querende 82-jährige Fußgängerin. Der Wagen kollidierte mit der Fußgängerin, die daraufhin zu Boden stürzte. Beim Verlassen des Fahrzeuges verwechselte der Fahrer, ersten Erkenntnissen nach, den Schalthebel für den Parkmodus mit dem des Rückwärtsmodus, so dass sein Fahrzeug nochmals gegen die am Boden liegende und verletzte Fußgängerin stieß.

Die 82-jährige Schwerinerin wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl gegen den 57-jährigen Deutschen als auch gegen den 42-jähriger Schweriner mit ukrainischer Staatsangehörigkeit wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell