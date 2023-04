Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Grefrath (ots)

Am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr ist eine 61-jährige Radfahrerin aus Grefrath bei einem Unfall an der Kreuzung An der Plüschweberei/Wankumer Straße/Schulstraße leicht verletzt worden.

Sie war auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg von der Schanzenstraße aus kommend in Richtung Schulstraße unterwegs. Ein 32-jähriger Grefrather kam mit seinem Auto von der Wankumer Straße und wollte in die Schulstraße abbiegen. Er hielt zunächst an, um sich in die Kreuzung hineinzutasten, Die Radfahrerin, die für ihn von links kam, hatte er nicht wahrgenommen, so kam es zum Unfall, bei dem die Frau verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. /hei (307)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell