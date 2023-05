BPOLI EBB: Deutscher holt 4 Türken ab

Putzkau-Schmölln (ots) - Unbekannte Täter haben am Bahnhaltepunkt in Schmölln zwei Stromverteilerkästen per Graffiti komplett in einen Fußballfan-Look umlackiert. Die Bundespolizei nahm am Morgen des 3. Mai 2023 nach Hinweis von Bahnmitarbeitern den Schaden auf. Die Täter haben die beiden etwa 1,5 Meter hohen Kästen ganz in Schwarz besprüht und dann große gelbe Schriftzüge mit Bezug zu einem Fußballverein ...

mehr