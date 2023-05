Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleuser in Untersuchungshaft

Görlitz (ots)

Der durch die Gemeinsame Einsatzgruppe Oberlausitz am gestrigen 2. Mai in Zittau festgenommene ukrainische Schleuser befindet sich in Untersuchungshaft.

Dem 46 Jahre alten Ukrainer wird vorgeworfen, fünf Türken mit seinem Skoda Superb eingeschleust zu haben und diese somit durch den Transport in dem fünfsitzigen PKW einer lebensgefährdenden Behandlung ausgesetzt zu haben. Außerdem soll er in der Vergangenheit zwei weitere Schleusungen durchgeführt haben.

Das Amtsgericht in Görlitz ordnete die Untersuchungshaft an. Der Mann wurde in die JVA Görlitz eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell