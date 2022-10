Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessung in Rheinbrohl

Rheinbrohl (ots)

Am Freitagmittag, den 28.10.2022, führte die Polizeiinspektion Linz eine Geschwindigkeitsüberwachung in der Hauptstraße in Rheinbrohl durch. Hintergrund ist, dass aufgrund der einseitigen Sperrung der B42 der Verkehr in der Ortslage deutlich zugenommen hat. Im Messzeitraum von rund einer Stunde wurden 17 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Neben 7 geringfügigen Verstößen, für die vor Ort ein Verwarngeld erhoben wurde, wurden auch 10 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

