Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Nach Haftende abgeschoben und unerlaubt eingereist

Bernstadt (ots)

Ein Mann wurde nach Verbüßung einer Haftstrafe nach Polen abgeschoben und wurde nun trotz Einreisesperre in Bernstadt angetroffen. Bundespolizisten kontrollierten am 1. Mai 2023 um 08:00 Uhr den 30-jährigen Polen. Er war am 27. April 2023 aus der JVA Bernau entlassen worden. Gegen ihn wurde eine Einreisesperre verhängt, gegen diese er nun verstoßen hat. Er war zu Fuß in Richtung Kemnitz unterwegs. Der Pole wurde in Gewahrsam genommen und eine Strafanzeige wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes geschrieben. Er wurde abermals nach Polen überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell