BPOLI EBB: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Zittau (ots) - Die Gemeinsame Einsatzgruppe Oberlausitz verhaftete am 1. Mai 2023 um 22:00 Uhr in Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Mann und übergaben ihn an die JVA Görlitz. Der 36-jährige Pole war zu einer Geldstrafe in Höhe von 4.000,00 Euro verurteilt worden. Diesen Betrag konnte er nicht aufbringen und muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 133 Tagen verbüßen. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion ...

