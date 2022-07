LPI-SHL: Trunkenheit im Straßenverkehr

Zella-Mehlis (ots) - Am 22.07.2022, gegen 16.20 Uhr betankt ein 31jähriger Mann sein Fahrzeug mit polnischen Kennzeichen an einer Tankstelle in der Suhler Straße in Zella-Mehlis und verlässt das Tankstellengelände ohne zu bezahlen. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später in der Würzburger Straße festgestellt, kontrolliert und die Personaldaten des Fahrzeugführers festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

