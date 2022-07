LPI-SHL: Tankbetrug

Oberhof (ots) - Am 22.07.2022, gegen 14.00 Uhr befährt ein 57jähriger Motorradfahrer die Landstraße von Oberhof kommend in Richtung Schmücke / Gehlberg. In einer Kurve wird der Kradfahrer von der Sonne geblendet, so dass er von der Fahrbahn abkommt und stürzt. Der Kradfahrer wird schwer verletzt ins Klinikum verbracht, der Sachschaden am Motorrad beträgt ca. 5000,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

