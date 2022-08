POL-EN: Hattingen- Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hattingen (ots) - In der Zeit von Samstag bis Sonntag (20./21.08) wurde aus dem Salzweg ein weißer Audi Q5 gestohlen. Der Pkw wurde am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, auf einem Parkplatz abgestellt, am nächsten Abend fiel der Diebstahl auf. Das Fahrzeug hat eine Gesamtlaufleistung von ca. 110.000 km. Täterhinweise gibt es nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

