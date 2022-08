Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sicherheit rund um das Motorradfahren

Ennepetal/EN-Kreis (ots)

Am Sonntag kontrollierten Kräfte der Polizei EN in der Zeit von 08:00 bis 16:00 Uhr gezielt die gefahrene Geschwindigkeit von Motorradfahrern auf der B 483 in Ennepetal. Insgesamt 46 Verstöße wurden dabei festgestellt, 30 begangen durch Motorradfahrer. 26 Verstöße lagen im Anzeigenbereich. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung wurde bei einem 32-jährigen Kradfahrer aus Oberhausen mit einer Ducati festgestellt. Statt den erlaubten 70km/h fuhr jener mit dem Kraftrad 126 km/h. Auf ihn kommt jetzt ein Bußgeldverfahren von 480 EUR zuzüglich Verfahrenskosten, 2 Punkten in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot zu.

Erfahrungsgemäß dauert die Saison für die Motorradfahrer von Anfang April bis Ende Oktober. Der größte Teil der Fahrer genießt die Tour, fährt vorausschauend und angepasst. Leider gibt es aber auch viele unbelehrbare Fahrer. Im Jahr 2021 verunglückten 44 Motorradfahrer auf den Straßen im Ennepe-Ruhr-Kreis. In diesem Jahr sind es bereits 35 Verkehrsunfälle, von denen 20 Unfälle durch die Motorradfahrer selbst verschuldet waren. Damit Fahrspaß, Verkehrssicherheit und Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmende in der Motorradsaison Hand in Hand gehen, gilt es generell folgende Regeln zu befolgen:

- Steigen Sie nur körperlich und mental fit auf das Motorrad! Wer wütend oder traurig auf sein Zweirad steigt provoziert Unfälle geradezu.

- Motorräder müssen technisch einwandfrei sein und dürfen außerhalb der gesetzlichen Normvorgaben keinerlei Veränderungen aufweisen. Besonders die volle Funktionstüchtigkeit der drei B's - Bremsen, Beleuchtung und Bereifung - muss ständig überprüft werden.

- Geeignete Schutzkleidung sorgt außerdem dafür, dass bestimmte Körperteile besonders gepolstert sind, um bei Stürzen Verletzungen vorzubeugen. Farben sorgen dabei ebenfalls für mehr Sicherheit. Sie können für mehr Sichtbarkeit sorgen und die sonst schmale Silhouette auf dem Motorrad hervorheben.

- Das rücksichtsvolle, vorausschauende Fahren unter Berücksichtigung der Straßen- und Witterungsverhältnisse schützt vor leichtsinnigen Fehlern und riskanten Fahrmanövern, die die Motorradfahrenden selbst sowie andere Verkehrsteilnehmende gefährden könnten. Die strikte Einhaltung der ausgeschilderten Geschwindigkeitsbegrenzung sowie allen anderen Verkehrsregeln für ein sicheres Miteinander im Straßenverkehr müssen unbedingt beachtet werden.

Für andere Verkehrsteilnehmende sind das richtige Einschätzen der Geschwindigkeit von sich nähernden Motorrädern, die Wahrnehmung ihrer schmalen Silhouette und auch das Leuchten des einzelnen Frontlichts wichtig, um beidseitig jegliche Gefahr auszuschließen. Mit Beachtung der oben genannten Punkt sowie gegenseitiger Rücksichtnahme wird auch Ihre nächste Tour ein Vergnügen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell