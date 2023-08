Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrradfahrer spuckte Auslieferungsfahrer an und schlug später die Seitenscheibe ein

Warendorf (ots)

Am Freitag, 18.8.2023, 12.55 Uhr befuhr ein Auslieferungsfahrer den Gebrüder-Kerkmann-Platz in Ahlen als ein Fahrradfahrer neben ihm herumpöbelte. Der 55-Jährige fuhr mit seinem Ford Transit weiter, wurde jedoch von dem Unbekannten eingeholt. Dieser spuckte den Ahlener durch das geöffnete Seitenfenster an und zeigte eine beleidigende Geste. Der 55-Jährige schloss das Fenster und fuhr weiter bis zur Ampel an der Bahnunterführung. Dort schlug der Tatverdächtige mit einem Gegenstand die Seitenscheibe ein und flüchtete. Durch die Glassplitter wurde der 55-Jährige leicht verletzt. Zeugen bestätigten die Angaben des Leichtverletzten. Der flüchtige Mann ist circa 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, osteuropäischen Typs, hat kurze, helle Haare, trug eine dunkle Arbeitshose und eine orangefarbene Warnweste. Der Unbekannte war mit einem kleinen dunkelblauen Fahrrad unterwegs. Wer kennt den Tatverdächtigen? Wer kann Angaben zu ihm und seinem Wohnort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

